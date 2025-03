IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB steht nach dem Sieg in Lille im Viertelfinale

Borussia Dortmund hat sich am Mittwochabend für eine starke kämpferische Leistung belohnt. Durch den 2:1-Erfolg beim OSC Lille ist der BVB ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Die Pressestimmen zum Spiel:

Deutschland

ntv: "Zumindest in der Champions League ist Borussia Dortmund erfolgreich. Im Achtelfinal-Rückspiel beim OSC Lille dreht der BVB einen frühen Rückstand und macht die Runde der letzten Acht klar. Zwei deutsche Nationalspieler sorgen für die Wende."

Bild: "Raus im Pokal, in der Liga nur 10. – wie in der vergangenen Saison bleibt Dortmund nun der Traum vom Champions-League-Titel. Phänomen BVB! Beim Sieg gegen Lille ist Maximilian Beier der entscheidende Mann!"

kicker: "In der Bundesliga dümpelt Dortmund als Zehnter im grauen Mittelfeld der Tabelle umher, dafür glänzt man auf europäischem Parkett. Nach dem 2:1 in Lillie freuen sich die Westfalen auf ein Viertelfinale gegen Barcelona. Dass es dazu kommt, lag auch an einem Elfmeter, bei dem der BVB nicht zu Unrecht von Spielglück sprach."

Spiegel: "Der BVB besiegt die eigenen Dämonen - Die diskutable Leichtigkeit von Serhou Guirassy und ein Debütant bringen Borussia Dortmund das Weiterkommen in der Champions League. Nach einer Slapstickeinlage hilft dem BVB eine Unterbrechung aus religiösen Gründen."

Ruhr Nachrichten: "Der nach dem erschütternden 0:1 gegen den FC Augsburg totgesagte BVB sendete im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim OSC Lille ein bemerkenswertes Lebenszeichen. Mit 2:1 setzte sich Borussia Dortmund hochverdient durch, der Sieg ist Balsam auf die geschundenen Seelen der Spieler und Fans – und er bringt im Viertelfinale das Wiedersehen mit dem FC Barcelona."

WAZ: "Die Spieler rissen die Arme in die Höhe, die Fans im Gästeblock unterm Dach des Stade Pierre-Mauroy feierten ihre Europapokal-Party, die für Borussia Dortmund nach dem 2:1-Sieg beim OSC Lille Anfang April beim FC Barcelona im Viertelfinale weitergeht. Die Mannschaft von Niko Kovac präsentierte sich im Nordosten Frankreich gegenüber der blamablen Pleite gegen Augsburg am vergangenen Samstag klar verbessert und kann die Saison doch noch retten."

Frankreich

L'Équipe: "Das lange und erfolgreiche Champions-League-Abenteuer von Lille ist beendet. Ein weitaus weniger bitteres Aus als letztes Jahr in der Conference League, denn die Deutschen waren so überlegen."

Le Parisien: "Nach einer starken ersten Halbzeit muss sich Lille gegen Dortmund beugen und wird das Viertelfinale verpassen. [...] Lille wird nicht damit prahlen können, einen weiteren europäischen Giganten geschlagen zu haben."

Le Figaro: "Ende eines Traums für LOSC, niedergeschlagen und rausgeworfen von Dortmund. [...] Der Sport auf dem höchsten Niveau verzeiht keine Fehler. Und Lille hat zu wenig getan, um groß zu träumen."

RMC Sport: "Trotz eines 1:1 in Deutschland verpasst Lille die große Chance, zum ersten Mal ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. 2:1 von Borussia Dortmund besiegt, endet die die Reise in der Runde der letzten 16."