FCK-Star will werden wie Toni Kroos

IMAGO/Steven Mohr

Tim Breithaupt ist von Augsburg an den FCK ausgeliehen

Auch dank der guten Wintertransfers träumt der 1. FC Kaiserslautern aktuell von der Rückkehr in die Bundesliga. Einer der neuen Leistungsträger ist Mittelfeldspieler Tim Breithaupt, der sich auf den Spuren von Toni Kroos wähnt.

"Er ist ein Dirigent auf dem Platz und das versuche ich auch in mein Spiel reinzubekommen oder auszustrahlen. Ich finde, er hat eine totale Ruhe am Ball. Er bestimmt das Tempo im Spiel. Das ist das, worauf ich hinarbeite", erklärte Tim Breithaupt im Gespräch mit der "Bild".

Gerade in seiner Jugendzeit habe er den Weltmeister von 2014 intensiv verfolgt, verriet der Hoffnungsträger des FCK. In der jetzigen Phase seiner Karriere, will der 23-Jährige zwar nicht mehr von einem echten Vorbild sprechen.

Und dennoch sei Kroos "ein ähnlicher Spielertyp, von dem ich mir ein paar Sachen abschauen kann", so Breithaupt. "Er hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Auch deswegen habe ich ihn früher mehr verfolgt und mir, wie gesagt, auch Dinge abgeschaut."

FCK hat keine Kaufoption für Tim Breithaupt

Im Januar hatte es den Spielgestalter vom FC Augsburg in die Pfalz verschlagen. Nach 16 Bundesliga-Einsätzen in der vergangenen Saison schien der Sechser dem Unterhaus eigentlich längst entwachsen.

Doch in der Hinrunde kam er im Team von Jess Thorup plötzlich kaum noch zum Zug. "Das war natürlich nicht einfach", räumte Breithaupt ein.

Nach der schweren Zeit will er sich nun am Betzenberg die Leichtigkeit zurückholen. "Manchmal kann man das nicht richtig planen im Fußball, deshalb habe ich jetzt diesen 'Umweg' genommen, nach Kaiserslautern. Für mich ist es wichtig, zu spielen. Stand jetzt war es die richtige Entscheidung, hierherzukommen", betonte der Zentrumsspieler.

Im besten Fall könnte seine Zeit in Kaiserslautern mit dem Aufstieg enden. Neun Spiele vor Saisonende belegen die Roten Teufel den dritten Platz in der 2. Bundesliga - nur zwei Punkte liegt man hinter der Tabellenspitze.

Nach derzeitigem Stand besitzt der FCK allerdings kein Mittel, um Breithaupt über die Saison zu halten. Eine Kaufoption umfasst der Leihdeal nicht.