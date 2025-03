Nick Woltemade will sich für die WM empfehlen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nick Woltemade spielt vorerst weiter für die U21 des DFB

Nick Woltemade ist einer der Shootingstars dieser Saison. Bei der U21 geht er längst voran - sportlich und als Typ.

Wenn Nick Woltemade spielt, ist Spektakel programmiert. "Ich habe schon oft das Feedback bekommen, dass es Spaß macht, mir zuzuschauen. Ich möchte ein Entertainer auf dem Platz sein", sagt der schlaksige Stürmer über seinen Spielstil. Denn letztendlich, so Woltemade, "zockt keiner so wie ich".

Für den "Zwei-Meter-Messi" oder "Schwaben-Zlatan" sind eben jene Weltstars zwar (noch) eine Nummer zu groß, das weiß er aber natürlich ganz genau. Und dennoch: Über Umwege schaffte Woltemade in dieser Saison den Durchbruch in der Bundesliga, avancierte beim VfB Stuttgart zum besten Torschützen - und darf nun auch wieder in seiner Wohlfühloase U21 für Furore sorgen.

Woltemade auf dem Weg in die Nationalamnnschaft

Für DFB-Trainer Antonio Di Salvo ist der 23-Jährige mit Blick auf die EM im Sommer (11. bis 28. Juni) unverzichtbar. "Die Entwicklung von Nick - da freue ich mich jedes Mal. Ich bin froh, einen Spieler in meinen Reihen zu haben, der aktuell in einer super Verfassung ist", sagte Di Salvo vor den Generalproben bei EM-Gastgeber Slowakei am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Trnava und vier Tage später in Darmstadt gegen Spanien (20.30 Uhr/Sat.1).

Aufgrund seiner starken Form war gar über eine Nominierung Woltemades für die A-Mannschaft spekuliert worden, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied sich anders. "Julian weiß, dass Nick Woltemade ein wichtiger Spieler für die U21 ist und dass er eine tragende Rolle spielen kann bei der EM", erklärte Di Salvo.

Seine Lieblingsposition hat Woltemade noch nicht gefunden. "Mir ist es echt Latte, hauptsache ich stehe auf dem Platz", erzählte der gebürtige Bremer im Podcast "Copa TS": "Ich kann auf jeder Position etwas reinbringen" - auf der Acht, Zehn oder im Sturmzentrum.

Woltemade kennt "von der 1. bis zur 3. Liga" jeden Spieler

Ausgebildet bei Werder, nahm Woltemade den Umweg 3. Liga, schoss die SV Elversberg zum Aufstieg - und wechselte im vergangenen Sommer zu seinem Herzensklub. Beim VfB wurde er mit seinem Humor, Lifestyle und zuletzt immer stärkeren Leistungen zum Fanliebling.

Sein Mentor: Niclas Füllkrug. Sein Vorbild: Kai Havertz. Seine Leidenschaft: deutscher Fußball. "Von der 1. bis zur 3. Liga kenne ich jeden Spieler", sagte Woltemade, der bis zu seinem 14. Lebensjahr parallel auch noch sehr gut Handball gespielt hatte. Um nicht aus Bremen weg zu müssen, fiel die Wahl aber auf Fußball.

Über die U21-EM will er sich nun für Nagelsmann empfehlen, die WM 2026 mit der A-Nationalmannschaft sei "natürlich ein Ziel", sagte Woltemade: "Ich liebe den Fußball über alles. Ich bin entspannt und lasse alles auf mich zukommen."