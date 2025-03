DFB will mit Rudi Völler verlängern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Rudi Völler ist seit Februar 2023 DFB-Direktor

Nach dem Vorstoß von Rudi Völler hat auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor bekräftigt.

"Wir haben miteinander verabredet, dass wir jetzt zeitnah auch nochmal miteinander das Gespräch suchen und schauen, ob der Weg weitergehen kann", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf im "Sky"-Interview. Er sei "sehr optimistisch, dass das gelingen kann, aber wir müssen uns natürlich zusammensetzen und diese Dinge im Einzelnen besprechen".

Am Mittwoch hatte Völler (64) eine baldige Verlängerung seines Vertrages über die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hinaus angedeutet. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der seinen Kontrakt bis 2028 verlängert hat, sprach sich vor dem Nations-League-Viertelfinale gegen Italien für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor aus. Völler wiederum wurde von Nagelsmanns DFB-Bekenntnis erst ins Grübeln gebracht.

Völler will Nations-League-Spiele abwarten

Völler sei ein "integraler Bestandteil dieses Teams. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis", sagte Neuendorf. Schon die Verlängerung mit Nagelsmann habe gezeigt, dass bei den Menschen, "die an verantwortlicher Stelle miteinander zu tun haben, ein großes Vertrauen und eine Wertschätzung" vorhanden sei.

"Eigentlich hatte ich geplant, 2026 aufzuhören", sagte Völler: "Aber ich bin ehrlich: Julian Nagelsmann, die Mannschaft und das gesamte Team sind mir ans Herz gewachsen." Er wolle die Nations-League-Viertelfinalspiele gegen Italien am Donnerstag (in Mailand) und Sonntag (in Dortmund) abwarten, "dann schauen wir weiter".

Der Weltmeister von 1990 ist seit Februar 2023 DFB-Direktor. Er sollte zunächst die Heim-EM mitbetreuen, dann unterschrieb er im vergangenen April eine Verlängerung bis zur WM 2026.