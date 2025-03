Bericht: Selke will auf Millionensumme verzichten

IMAGO/Oliver Ruhnke

Davie Selke ist derzeit der beste Torjäger beim HSV

Davie Selke hat sich in den vergangenen Wochen zum torgefährlichsten Stürmer in der 2. Fußball-Bundesliga geballert. Seine Zukunft beim Hamburger SV über den Sommer hinaus ist allerdings weiterhin völlig offen.

Die aktuelle Situation stellt sich wie folgt dar: Davie Selke hat beim Hamburger SV nur einen Einjahresvertrag bis 2025 unterschrieben. Beide Vertragsparteien haben sich Klauseln in das Arbeitspapier festschreiben lassen, die eine weitere Zusammenarbeit verhindern könnten.

So geht es in erster Linie um die Liga-Zugehörigkeit: Sollte der HSV den Aufstieg auch im siebten Jahr in Folge verpassen, endet der laufende Vertrag von Davie Selke in der Hansestadt nach der Saison. Die Option auf eine Verlängerung bis 2026 greift nur im Falle des Aufstiegs.

Sollte es klappen mit der lang ersehnten Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus, muss es Selke aber auch noch auf eine bestimmte Anzahl an Startelf-Einsätzen bringen, damit die automatische Verlängerung greift. Derzeit steht er bei 17 Saison-Einsätzen von Beginn an, dürfte die nicht näher bekannte Hürde also durchaus nehmen.

HSV ist Tabellenführer der 2. Bundesliga

Der 30-Jährige hat in den letzten Wochen mehrfach betont, nur allzu gerne beim Hamburger SV verbleiben zu wollen. Am liebsten mit einem längerfristig ausgerichteten Vertrag bis 2027.

Wie es in einem jüngsten "Bild"-Bericht heißt, ist Selke dafür sogar bereit, eine finanziell deutlich lukrativere Offerte aus der Bundesliga auszuschlagen. Laut der Zeitung hat sich ein noch unbekannter Bundesligist nämlich bei dem Torjäger gemeldet und ihm ein Vertragsangebot unterbreitet, welches ihm ein Jahreseinkommen in Höhe von zwei Millionen Euro garantieren würde. Das wäre wohl eine Million Euro mehr, als er beim HSV verdienen könnte.

Selkes Plan soll es aber weiter sein, auch in 2025/2026 für die Rothosen auf Torejagd zu gehen, vorausgesetzt es klappt mit der Rückkehr in die Erstklassigkeit. Nach 26 Spieltagen rangiert der Hamburger SV aktuell an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga.