Verlängert Seoane in Gladbach? Virkus bezieht Stellung

AFP/AFP/THOMAS KIENZLE

Gerardo Seoane trainiert Gladbach seit 2023

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus von Borussia Mönchengladbach will nach der Saison mit Trainer Gerardo Seoane über einen neuen Vertrag sprechen.

"Wir haben vereinbart, dass wir uns bei gegebener Zeit, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, zusammensetzen und über die Zukunft reden", sagte Virkus bei "Sky".

Seoane war im Sommer 2023 zur Borussia gekommen, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Nach einem schwierigen ersten Jahr zeigte der Weg der Gladbacher zuletzt wieder nach oben.

"Jetzt im zweiten Jahr sieht man, was der Trainer leisten kann. Das sieht man an der Entwicklung der Mannschaft, an der Entwicklung von einzelnen Spielern. Und deswegen sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft sehr, sehr zufrieden. Das zeigt, dass man dann auch mal an einem Trainer festhalten muss, weil man kann das erst auf Strecke bewerten, wie gut ein Trainer ist", sagte Virkus.