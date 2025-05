IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Xabi Alonso sagt Bayer Leverkusen "adios"

Nun ist es offiziell: Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen im Sommer. Das bestätigte der spanische Erfolgscoach vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund.

Die Liaison zwischen Xabi Alonso und Bayer Leverkusen geht nach rund zweieinhalb Jahren zu Ende. Der Cheftrainer bestätigte die entsprechenden Spekulationen vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den BVB (Sonntag, 15:30 Uhr im sport.de-Liveticker). "Wir wollen am Sonntag einen gebührenden Abschied haben, für einige Spieler, für mich selbst", blickte der gebürtige Baske auf das Dortmund-Duell.

Alonso selbst wollte auf der Pressekonferenz am Freitagmittag noch nicht verraten, wohin es ihn zieht. "Darüber rede ich nicht, dies ist nicht der Moment dafür", meinte er.

Die spanische Sportzeitung "Marca" hatte zuvor berichtet, dass der 43-Jährige bis 2028 bei Real Madrid unterschreibt.

Bayer Leverkusen huldigt Xabi Alonso

"Gemeinsam mit Xabi Alonso haben wir allein durch den Gewinn der Meisterschaft ohne Niederlage eine Erfolgsgeschichte geschrieben, wie es sie im deutschen Fußball noch nicht gegeben hat", resümierte Werner Wenning, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Bayer 04, die gemeinsame Zeit in einer offiziellen Vereinsmitteilung.

"Die unter Xabi Alonsos Verantwortung erzielten Erfolge haben Bayer 04 in der Fußball-Welt dauerhafte Anerkennung verschafft. Die Meisterschale ungeschlagen nach Leverkusen zu holen, dazu der DFB-Pokalsieg, der Einzug ins Europa-League-Finale, der Supercup-Gewinn – darauf sind wir sehr stolz", sagte CEO Fernando Carro.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sprach von einem "Meilenstein in der Entwicklung von Bayer 04 Leverkusen. Wir haben gemeinsam mit Xabi ein Team zusammengestellt, das mit sportlicher Qualität und Mentalität die ganze Fußball-Welt beeindruckt hat."

Alonso hatte Bayer Leverkusen im Oktober 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und in zweieinhalb Jahren zu einem Topklub geformt. In der Vorsaison sprang das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal heraus. In der Europa League gelang der Sprung bis in das Finale.