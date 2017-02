Splitter: Lucky Punch und weiße Weste

Die Bayern feierten am 20. Spieltag ihr Glück in der Nachspielzeit

Während es in Bremen weiter Gegentore hagelt, blieb Manuel Neuers Tor beim FC Bayern an diesem Spieltag unbefleckt. Nicht zum ersten Mal. In Leipzig hingegen haben Fans etwas erlebt, das es in der Bundesliga für die RB-Anhänger so bisher noch nicht gab. Die Splitter:

TORE: In den bisherigen sieben Partien des 20. Spieltags fielen insgesamt 16 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 2,29 Treffern pro Spiel. Allein Leverkusens Javier Hernández traf beim 3:0-Heimerfolg gegen Frankfurt doppelt. Die Torjägerliste führt weiterhin Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund mit 17 Treffern an. Es folgen Münchens Robert Lewandowski und Anthony Modeste vom 1. FC Köln mit jeweils 15 Toren.

ZUSCHAUER: Zu den ersten sieben Begegnungen des 20. Spieltags strömten 231.492 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 33.070. Ausverkauft waren die Arenen in in Leipzig (42.558 gegen Hamburg), in Bremen (42.100 gegen Mönchengladbach), in Darmstadt (17.400 gegen Dortmund) und in Ingolstadt (15.000 gegen München). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 7.245.171 (Schnitt: 40.703).

PLATZVERWEISE: Am 20. Spieltag wurde in den ersten sieben Partien kein Spieler des Feldes verwiesen. Insgesamt gab es in dieser Saison 36 Platzverweise (20 Rote Karten/16 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 40 Spieler vorzeitig vom Feld geschickt. (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten).

EIGENTORE: In den ersten sieben Partien des 20. Spieltags wurde kein Eigentor registriert. Insgesamt sind in der laufenden Saison bisher sieben Eigentore zu verbuchen. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

ELFMETER: Nach den ersten sieben Partien des 20. Spieltags wurde einmal auf Strafstoß entschieden. Jairo Samperio vom FSV Mainz 05 traf beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg gegen Marvin Hitz vom Punkt. Es war der vierte Treffer der Mainzer per Elfmeter in dieser Spielzeit - Ligahöchstwert. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es damit 31:15. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18 verschossen.

JUBILÄUM: Markus Gisdol saß beim überraschenden 3:0-Sieg des Hamburger SV in Leipzig zum 100. Mal in der Bundesliga auf der Trainerbank.

HEIMNIEDERLAGE: Rekordaufsteiger RB Leipzig kassierte beim 0:3 gegen den Hamburger SV die erste Heimpleite in der noch jungen Bundesligageschichte des Klubs. Ligenübergreifend war es die erste Niederlage im heimischen Stadion seit dem 15. April 2016 (0:1 gegen Sandhausen).

GEGENTORE: Die Frankfurter Eintracht kassierte bei der 0:3-Niederlage in Leverkusen bereits nach fünf Minuten ihren 2500. Gegentreffer in der Bundesliga. Torschütze Javier Hernandez sorgte mit dem Leverkusener Führungstreffer zum 1:0 gleichzeitig auch für den 1500. Auswärtsgegentreffer der Hessen in der höchsten deutschen Spielklasse.

LUCKY PUNCH: Bayern München ist das erste Team der Bundesliga-Historie, welches die ersten beiden Treffer einer Partie nach der 89. Minute erzielt hat. Insgesamt zum vierten Mal gewann der Rekordmeister in dieser Spielzeit durch Tore in den letzten zehn Minuten (in Schalke, Hamburg, Freiburg und Ingolstadt). Bei den Schanzern trafen Vidal (90.) und Robben (90.+1) in den Schlussminuten zum 2:0-Sieg der Bayern.

DEBÜT: Hamburgs Walace traf bei seinem Bundesliga-Debüt, beim 3:0-Auswärtssieg, zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen RB Leipzig. Damit ist der Brasilianer der 250. Bundesligatorschütze der Hanseaten - kein anderer Verein hat historisch so viele unterschiedliche Torschützen in seinen Reihen wie der Bundesliga-Dino.

NEGATIVLAUF GESTOPPT: Der 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund ist der erste Erfolg für Darmstadt 98 nach zuvor elf sieglosen Partien. Der letzte Sieg der Lilien datiert vom 22. Oktober 2016 (3:1 gegen Wolfsburg).

WEIßE WESTE: Manuel Neuer blieb beim 2:0-Sieg der Bayern in Ingolstadt in seinem 181. Bundesligaspiel zum 100. Mal ohne Gegentreffer.

HESSENMISERE: Borussia Dortmund verlor beim 1:2 in Darmstadt zum ersten Mal seit Ende November ein Bundesligaspiel. Damals unterlag der BVB mit 1:2 in Frankfurt - Hessen liegt dem BVB in dieser Spielzeit anscheinend nicht.

SERIEN: Mainz 05 gewann das erste Spiel des Jahres 2017 und stoppte damit einen Negativlauf von vier Spielen ohne Sieg. Rekordmeister Bayern München bleibt nach dem 2:0-Auswärtserfolg in Ingolstadt auch im neunten Spiel in Serie ungeschlagen, holte dabei acht Siege. Borussia Mönchengladbach gewann 1:0 bei Werder Bremen und ist damit erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Folge siegreich und seit vier Runden ungeschlagen. Drei Siege zum Rückrundenauftakt gab es für die Fohlen zuletzt in der Saison 1993/94 unter Bernd Krauss. Für Werder Bremen hingegen war es die vierte Niederlage im Jahr 2017, zum Jahresauftakt gab es dies zuletzt 1980, Werder stieg damals am Saisonende ab. Zum ersten Mal nach 18 Spielen erzielte Werder keinen Treffer. Zum ersten Mal seit Oktober 2008 konnte der Hamburger SV drei Pflichtspiele in Serie "zu Null" gewinnen. Schalke 04 hat durch den 2:0-Sieg gegen Hertha nun seit sechs Spielen in Folge mindestens zwei Treffer gegen die Hauptstädter erzielt.