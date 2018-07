"Zeitpunkt jetzt da": Petric glaubt an Titelchance

Mladen Petric drückt seiner Nationalmannschaft die Daumen

Ex-Nationalspieler Mladen Petric glaubt fest an eine realistische Titelchance Kroatiens bei der Fußball-WM. "Für mich ist der Zeitpunkt jetzt da - sie können es wirklich schaffen", sagte der langjährige Bundesliga-Star der "Hamburger Morgenpost". Kroatien trifft im Halbfinale am Mittwoch in Moskau auf England (20:00 Uhr).

"Es könnte ein Problem sein, dass wir zuletzt zweimal 120 Minuten spielen mussten", sagte Petric: "Aber wenn das Team jetzt nicht bereit ist, dann wird es nie bereit sein! Es ist die letzte Chance für die goldene Generation um Modric oder Rakitic einen Titel zu holen. Beide spielen ein super Turnier."

Mit einer derart starken Weltmeisterschaft seines Heimatlandes hatte Petric, der in zwölf Jahren 45 Länderspiele für Kroatien bestritt, nicht gerechnet. Doch Trainer Zlatko Dalic habe das Ruder herumgerissen.

"Die Vorbereitung lief nicht so gut, darunter hat auch die Stimmung in der Mannschaft gelitten. Aber offenbar haben wir einen Trainer, der es irgendwie geschafft hat, dass alle an einem Strang ziehen", sagte Petric.