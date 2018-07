Bei Pavards Stuttgart-Verbleib zittern zwei VfB-Stars

Benjamin Pavards Zukunft beim VfB Stuttgart ist noch nicht gesichert

Die Zukunft von Weltmeister Benjamin Pavard beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart steht weiterhin auf der Kippe. An der sportlichen Zukunft des Defensivspielers hängen auch die Schicksale weiterer Profis bei den Schwaben.

Derzeit stehen fünf nominelle Innenverteidiger beim VfB unter Vertrag. Sollte es wider Erwarten doch zu einem Pavard-Verbleib bei den Stuttgartern kommen, dürften die Tage von Marcin Kaminski gezählt sein. Die "Bild" berichtete darüber, dass für den 26-Jährigen kein Platz mehr im Team wäre, falls Pavard noch eine Saison im Ländle bleiben sollte.

Neben Pavard und Kaminski bekleiden auch Timo Baumgartl, Marc Oliver Kempf sowie Ex-Nationalspieler Holger Badstuber die Positionen im Defensivzentrum. Die sportliche Leitung des VfB soll sich bereits darauf geeinigt haben, dass maximal vier Innenverteidiger zum Saisonstart im Kader stehen werden. Erster Streichkandidat ist demnach der Pole Kaminski, der davon auch bereits unterrichtet worden sein soll.

Marcin Kaminski schaffte es in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nicht zum Stammspieler und stand lediglich zwölfmal in der Startformation der Korkut-Elf.

Neben dem Polen dürfte auch das Schicksal von Timo Baumgartl am Bleiben oder Gehen Benjamin Pavards hängen. Da der Weltmeister in der Innenverteidigung gesetzt sein dürfte, droht dem 190-cm-Hünen die Reservistenrolle. In der Aufstiegssaison absolvierte Baumgartl noch 29 Partien von Beginn an neben Holger Badstuber, der seinen Stammplatz wohl sicher hat.