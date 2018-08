Australiens Verbandschef Lowy gibt Posten auf

Fühlt sich durch die FIFA in seinen Kompetenzen eingeschränkt: Steven Lowy

Der australische Fußball-Verbandschef Steven Lowy gibt seinen Posten Ende des Jahres auf und stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Diese überraschende Entscheidung verkündete der 55-Jährige am Freitag, nachdem es zuvor mit der FIFA zu Unstimmigkeiten über den Reformprozess Down Under gegeben hatte.

Lowy fühlt sich durch die Anweisungen seitens der FIFA in seinen Kompetenzen eingeschränkt. Er hatte 2015 den Vorsitz im Verband übernommen, nachdem sein Vater Frank Abschied genommen hatte.