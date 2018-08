Badstuber rastet beim Training des VfB Stuttgart aus

Holger Badstuber ist im Training offenbar ausgerastet

Innenverteidiger Holger Badstuber ist beim Training des VfB Stuttgart am vergangenen Dienstag regelrecht ausgerastet. Der ehemalige Bayern-Verteidiger legte sich mit einigen Mitspielern an.

Im Trainingsspiel seien Badstuber fünf Minuten vor Schluss die Sicherungen durchgebrannt, berichtet die "Bild". Zunächst habe der 29-Jährige seinen Abwehr-Kollegen Timo Baumgartl gestenreich zurechtgewiesen, weil der 22-Jährige aus seiner Sicht falsch verteidigt habe.

Doch damit ging das Schauspiel erst los. Wenige Augenblicke später sei Badstuber unverhältnismäßig aggressiv in einen Zweikampf mit Neuzugang Gonzalo Castro gegangen, so das Boulevardblatt weiter. Dabei habe er den ehemaligen Dortmunder am Hals gepackt und zu Boden gezogen.

Die Aggressivität bewahrte sich Badstuber offenbar auch für die nächste Aktion. Der Verteidiger grätschte Trainings-Gegenspieler Anastasios Donis wohl unsanft ab, sprang auf und feuerte den Ball weg. Die Kugel knallte demnach an die Jalousie der Geschäftsstelle, die nun eine Delle habe.

Nach dem Training sei Badstuber als Erster in der Kabine verschwunden. Trainer Tayfun Korkut nahm seinen Spieler in Schutz: "Für mich war das eine ganz normale Aktion." Badstuber beruhigte sich offenbar in der Kabine, später schrieb er Autogramme.