Towart Lloris für Spiel gegen Deutschland fraglich

Hugo Lloris gewann mit Frankreich die Weltmeisterschaft

Weltmeister-Torwart Hugo Lloris (31) fällt möglicherweise für das Spiel in der Nations League gegen Deutschland am Donnerstag (20:45 Uhr) in München aus.

Den Kapitän der Équipe Tricolore plagt laut Trainer Didier Deschamps "ein kleines Muskelproblem". Man werde am Montag Bilanz ziehen, sagte Deschamps. Auch der Einsatz drei Tage später gegen die Niederlande im Stade de France von St. Denis ist fraglich.

Als Ersatz stünde Alphonse Areola vom französischen Meister Paris St. Germain bereit. Bei einem Ausfall von Lloris würde wohl Benjamin Lecomte (HSC Montpellier) als dritter Torwart nachnominiert werden.

Lloris, der auch beim englischen Erstligisten Tottenham Hotspur Kapitän ist, verpasst aufgrund der Verletzung auch das Premier-League-Spiel am Sonntag beim FC Watford.