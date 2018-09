Gladbach-Star Pléa vom Niveau der Bundesliga angetan

Hoffnungsträger in Gladbach: Alassane Pléa

Rekordneuzugang Alassane Pléa kommt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach immer besser in Schwung. Nach seinem wichtigen Treffer beim 1:1-Unentschieden in Augsburg will der Franzose im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 unbedingt nachlegen.

Im Interview mit dem "Sportbuzzer" äußerte sich der 25-Jährige nun zum kommenden Gegner.

"Schalke ist eine sehr gute Mannschaft, die in der vergangenen Saison nicht zuletzt dank einer starken Defensive und eines sehr disziplinierten Teams Vize-Meister war. Deshalb bin ich sicher, dass sie nicht nur auf einen, sondern auf drei Punkte gehen werden", warnte Pléa, der im Sommer für rund 23 Millionen Euro vom französischen Erstligisten OGC Nizza losgeeist worden war.

Überhaupt sei die deutsche Eliteklasse eine Liga, in der "alle Teams Tore erzielen und nicht nur verhindern wollen", so der Stürmer, der die hohe Intensität hervorhob. Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, müsse er "sehr hart arbeiten, härter als das in Frankreich der Fall war."

Leise Kritik an französischen Top-Klubs

In seiner Heimat hatte sich Pléa unter Coach Lucien Favre, der mittlerweile bei Borussia Dortmund angestellt ist, in den letzten Jahren zu einem gefürchteten Goalgetter entwickelt. Ähnlich wie viele andere junge Franzosen entschied er sich dennoch für einen Wechsel ins Ausland.

Der Angreifer liefert eine Begründung mit: "Im Jugendbereich wird in Frankreich sehr gut gearbeitet, es gibt viele gut ausgebildete Spieler, die aber in den Top-Klubs kaum Chancen haben, regelmäßig zu spielen. Hier ist man bereit, ihnen Vertrauen zu schenken und sie weiterzuentwickeln."