Ronaldo kann bei Juventus dank Torquote abkassieren

Ronaldo erzielte am vergangenen Wochenende einen Doppelpack

Seit diesem Sommer greift Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo für Italiens Serienmeister Juventus an. In Turin sahnt der Portugiese jedoch nicht nur mit dem Grundgehalt ab. Auch dank einer Prämie könnte er abkassieren.

Bei der "Alten Dame" steht CR7 bis 2022 unter Vertrag und verdient 30 Millionen Euro Nettogehalt pro Spielzeit. Außerdem gab es zum Amtsantritt zwölf Millionen Euro für Ronaldo und seinen Berater Jorge Mendes obendrauf. Nun kommen weitere Details an die Öffentlichkeit.

Laut dem spanischen Portal "Don Balon" verdient Ronaldo fünf Millionen Euro extra, sofern er eine zuvor festgelegte Anzahl an Pflichtspieltoren für seinen neuen Arbeitgeber erzielt. Der 33-Jährige müsste dafür in dieser Saison im Schnitt pro Spiel mindestens einen Treffer markieren.

Diese Quote ist für den Angreifer keinesfalls utopisch: Erst in der vergangenen Saison, als Ronaldo mit Real Madrid Tabellendritter in der Primera División wurde und die Champions League gewann, hatte er in 44 Pflichtspieleinsätzen 44 Tore erzielt. Rechnet man allein alle Pflichtspiele des Stürmers in der Primera División (292) zusammen, übertrifft er diese Quote gar (312 Tore).

In Italiens Serie A stotterte der Motor des Neuzugangs allerdings zum Saisonstart. Erst am vierten Spieltag traf Ronaldo für seinen Klub beim 2:1-Sieg gegen Sassuolo - per Doppelpack.