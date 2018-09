Götze: "Anspruch ist, dass ich immer spiele"

Mario Götze gibt sich nicht mit der Reservistenrolle zufrieden

Mario Götze hofft nach seiner Rückkehr in die Startelf von Borussia Dortmund auf weitere Einsätze von Beginn an.

"Mein Anspruch ist es immer, dass ich spiele. Daran wird sich nie etwas ändern. Dafür habe ich zu viel erlebt und zu viel Erfolg gehabt", sagte Götze nach dem glücklichen 1:0-Erfolg des Fußball-Bundesligisten zum Champions-League-Auftakt beim belgischen Meister FC Brügge.

Der Siegtorschütze des WM-Endspiels 2014 war in den ersten drei Bundesligaspielen überhaupt noch nicht zum Einsatz gekommen. In Brügge spielte er 62 Minuten lang unauffällig. "Ich habe natürlich nicht mein bestes Spiel gemacht. Das Vertrauen in mich selbst wird aber immer da sein", sagte Götze, der im offensiven Mittelfeld hinter Stürmer Marco Reus wenig Akzente setzte.

Während Trainer Lucien Favre "keine individuellen Leistungen" kommentieren wollte, stärkte Reus seinem Kumpel Götze den Rücken: "Er ist ein wichtiger Bestandteil für uns, weil er großartige Fähigkeiten besitzt. Das werden wir in dieser Saison noch sehen."