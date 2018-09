Medien: CR7 will Bayern-Star James bei Juve

James Rodríguez (l.) und Cristiano Ronaldo verstehen sich gut

Mitte September berichtete der "kicker", dass sich James Rodríguez durchaus ein Ende seines Engagements beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München vorstellen könne. Passend dazu zaubert die spanische Presse ein Gerücht aus dem Hut.

Dem umtriebigen Portal "Don Balon" zufolge soll sich kein Geringerer als Superstar Cristiano Ronaldo für eine Verpflichtung von James stark gemacht haben. Ronaldo wechselte im Sommer 2018 nach neun Jahren im Dress von Real Madrid zu Juventus Turin. Dort will der 33-Jährige nun angeblich das Team seiner Wünsche um sich herum aufbauen.

Wichtiger Bestandteil soll dabei angeblich James werden. Das Duo schnürte bereits von 2014 bis 2017 gemeinsam die Schuhe in Madrid.

Bayern hat alle Trümpfe in der Hand

CR7 ist sich laut dem Bericht allerdings im Klaren darüber, dass eine Verpflichtung des offensiv agierenden Mittelfeldspielers keine leichte Angelegenheit wird. Zumal Bayern München alle Trümpfe in der Hand hält.

Der Kolumbianer ist noch bis Ende der aktuellen Spielzeit an die Münchner ausgeliehen. Der deutsche Rekordmeister hat zudem die Möglichkeit, James für 42 Millionen Euro fest bis Ende Juni 2022 unter Vertrag zu nehmen. Bisher hat der FC Bayern "nur" eine Leihgebühr in Höhe von 13 Millionen Euro an die Madrilenen überwiesen.

FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge ließ allerdings bereits mehrfach keine Zweifel daran zu, dass Bayern die Kaufoption ziehen werde.