HSV-Sportchef: Titz-Entlassung "überhaupt kein Thema"

HSV-Sportdirektor Ralf Becker stärkt Trainer Christian Titz den Rücken

Ralf Becker will beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV keine Trainerdiskussion aufkommen lassen: "Das ist momentan überhaupt kein Thema. Wir konzentrieren uns auf Fürth", sagte der Sportvorstand.

Nach der 0:5-Pleite gegen Jahn Regensburg war auch Trainer Christian Titz in die Kritik geraten. Der Tabellen-Zweite aus der Hansestadt tritt am Donnerstag (20:30 Uhr) zum Spitzenspiel bei der SpVgg Greuther Fürth an. Drei Tage später steht im heimnischen Stadion das Stadtderby gegen den FC St. Pauli auf dem Programm.