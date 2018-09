Zweiter Sieg in 4 Tagen: Dresden klettert auf Platz 2

Dresden holt drei Punkte beim VfL Bochum

Mit dem zweiten Sieg in vier Tagen ist Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Aufstiegsrelegationsplatz geklettert. Die Sachsen setzten sich überraschend beim VfL Bochum mit 1:0 (1:0) durch und fügten den Westfalen die erste Niederlage seit Anfang August zu.

Moussa Kone brachte die Dresdner, die am Samstag 4:1 gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen hatten, mit einem Handelfmeter in Führung (39.). Der Bochumer Tom Weilandt hatte den Ball nach einer Flanke von Patrick Ebert mit ausgestrecktem Arm abgewehrt. Der VfL hatte nach der 0:2-Pleite zum Saisonstart am 4. August gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln fünf Spiele nicht verloren.

Bochum enttäuschte über weite Strecken. Erst in der zweiten Halbzeit wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht und verstärkten ihre Offensivbemühungen. Mit einem Distanzschuss zwang Sebastian Meier Dynamo-Torhüter Markus Schubert zu einer Glanzparade (58.).