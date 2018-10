Österreichs U21 sichert sich den 2. Gruppenplatz

Österreichs U21 bejubelt den 3:2-Heimsieg über Russland

Das österreichische U21-Nationalteam gewinnt in St. Pölten das letzte Gruppenspiel der EM-Qualifikation gegen Russland, holt sich damit Platz zwei hinter Serbien und steht im Playoff um ein Ticket für die Endrunde 2019 in Italien.

Österreichs U21-Nationalteam hat sich die Chance auf die erstmalige Teilnahme an einer EM-Endrunde erarbeitet. Mit einem 3:2 (1:1) gegen den direkten Konkurrenten Russland fuhr die Elf von Trainer Werner Gregoritsch am Dienstag den erhofften Sieg im Gruppenfinale ein. Die Österreicher mussten danach etwas warten, ehe klar war, dass der Platz im Playoff der vier besten Zweiten fixiert war.

Der Sieg über Russland war hart erkämpft. Empoli-Stürmer Arnel Jakupović erzielte in der 75. Minute nur kurz nach seiner Einwechslung den entscheidenden Treffer. Adrian Grbić (13.) und Hannes Wolf (48.) hatten die Österreicher vor 1.200 Zuschauern in der NV-Arena von St. Pölten zweimal in Führung gebracht. Fedor Chalov (15., 52.) gelang für die Gäste zweimal fast postwendend der Ausgleich.

Als Gruppensieger hatte sich bereits vor den Abschlussspielen Serbien gekürt. Die vier besten Zweiten der neun Pools stehen im Playoff, in dem am 12. und 20. November zwei weitere EM-Tickets für das Turnier 2019 ausgespielt werden. Die Auslosung erfolgt am kommenden Freitag in Nyon. Griechenland und Polen standen als mögliche Gegner bereits fest.

Österreich gewinnt Entscheidungsspiel um Platz 2 gegen Russland

Österreich wie Russland brauchten einen vollen Erfolg, um die Chance auf die Reise nach Italien im kommenden Jahr aufrecht zu halten. Die Hausherren mit den vom A-Team abgestellten Maximilian Wöber und Konrad Laimer verschwendeten keine Zeit. Das Team begann druckvoll und setzte den Russen früh zu. Der etwas überraschend links außen aufgestellte Hoffenheim-Legionär Christoph Baumgartner fand schon nach einer Minute die erste Chance vor, Grbić scheiterte kurz darauf alleine vor Aleksander Maximenko am russischen Schlussmann.

Das 1:0 für die Österreicher war verdient. Wolf und Maximilian Ullmann kombinierten an der Flanke, Grbić verwertete die Flanke des LASK-Profis per Kopf. Für die Hausherren war es ein Beginn nach Maß. Doch die Russen beendeten die Euphorie jäh. Kapitän Philipp Lienhart und Co. ließen sich von einer Verlängerung per Ferse überraschen, Chalov tauchte alleine vor Alexander Schlager auf und zeigte keine Nerven.

Mit leichten Vorteilen für die Österreicher ging die Partie der Pause entgegen. Kevin Danso traf aus spitzem Winkel das Außennetz, ehe ein Abschluss von Laimer aus hervorragender Position (43.) noch von einem Russen geblockt wurde.

Joker Jakupović trifft zur Entscheidung

Gregoritsch brachte nach Seitenwechsel Ivan Ljubić für den bereits gelb-verwarnten Dejan Ljubičić. Wieder erwischte Österreich den besseren Start. Wolf trat an, ließ mit technischer Finesse zwei Russen stehen und verwertete ins lange Eck. Die rot-weiß-rote Elf schien auf Kurs - und kassierte erneut den raschen Ausgleich. Wieder war es der in der russischen Torschützenliste aktuell voran liegende ZSKA-Moskau-Stürmer Chalov, der die Lücke in Österreichs Abwehr fand.

Russland hatte nun Oberwasser, die Osteuropäer bestimmten das Tempo und ließen sich vermehrt nur durch Fouls stoppen. Österreich schaffte es auch nicht mehr, den Spielaufbau der Gäste früh zu stören. Die Drangphase der Russen blieb aber ohne Folgen.

In der 74. Minute kam mit Jakupović für Danso ein zusätzlicher Mann für die Offensive. Gregoritsch' Schachzug sollte sich unmittelbar lohnen. Grbić legte per Kopf auf den Italien-Legionär ab, der per Flachschuss perfekt abschloss. Die Schlussoffensive der Russen blieb ohne Folgen, im Konter hätte Österreich noch nachlegen können.

