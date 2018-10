Zehn der zwölf U21-EM-Tickets vergeben

EM 2019: Auf die deutsche U21 warten starke Gegner

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss sich bei der Fußball-EM 2019 in Italien und San Marino auf starke Gegner einstellen.

Am Dienstag lösten auch Belgien, Dänemark und Rumänien das Ticket für die Endrunde. Zuvor hatten sich bereits Gastgeber Italien, Spanien, Frankreich, England, Serbien und Kroatien qualifiziert.

Die zwei noch fehlenden EM-Teilnehmer werden in Play-off-Spielen zwischen den Gruppenzweiten Portugal, Polen, Griechenland und Österreich ermittelt. Die Auslosung zu den Hin- und Rückspielen findet am Freitag in Nyon statt.

Die drei Vierergruppen der Endrunde (16. bis 30. Juni) werden am 23. November in Bologna ausgelost. Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale und lösen damit das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Japan. Das EM-Endspiel steigt am 30. Juni in Udine.