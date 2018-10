Delaney: "Ich bin kein Reus oder Pulisic"

Thomas Delaney soll den BVB als Leader anführen

Im Sommer verpflichtete Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund Thomas Delaney von Werder Bremen. Der Däne soll beim BVB vor allem mit seinen Qualitäten als Leader und Kämpfer vorangehen. Ein Umstand, der auch Delaney bewusst ist.

"Ich bin kein Marco Reus und kein Christian Pulisic. Ich werde nicht über das Spielfeld dribbeln, drei Spieler austanzen und den Ball im Winkel platzieren", so Delaney gegenüber der "Deutschen Welle".

In der laufenden Spielzeit absolvierte der 27-Jährige acht Pflichtspiele für den BVB, fand sich zuletzt jedoch auf der Bank wieder. "Ich würde gerne in jedem Spiel auf dem Platz stehen", stellt Delaney klar, ist sich aber auch bewusst: "Das wird bei einem solchen Verein nicht gehen. Darüber bin ich mir im Klaren."

Auch aufgrund der großen Konkurrenz sei der Wechsel zu den Borussen "keine leichte Entscheidung" gewesen, gibt der Nationalspieler zu. Abschrecken ließ sich Delaney allerdings nicht: "Ich hätte zu anderen Vereinen wechseln können, bei denen ich sicherlich jede Partie gespielt hätte. Ich hätte auch in Bremen bleiben können, aber ich bin hier, um mich der Herausforderung zu stellen."

Delaney mag Leader-Rolle beim BVB

Dass man in Dortmund nun von ihm erwartet, in jedem Spiel voranzugehen, kommt Delaney zudem sehr gelegen. "Ich mag es, wenn man mir Verantwortung überträgt. Ich bin dann am besten, wenn ich eins mit dem Spiel bin. Ich fühle mich unwohl, wenn ich anderen nicht helfen kann."

Mit seiner Erfahrung kann Delaney im jungen Team des BVB sicherlich die ein oder andere Hilfestellung leisten. Zumal der Mittelfeldspieler dem Gros seiner jungen Kollegen etwas Wesentliches voraus hat: Die Erfahrung, einen Titel zu gewinnen. Als Kapitän führte Delaney den FC Kopenhagen zu fünf Meisterschaften und vier Pokalsiegen.

Von Titeln mit dem BVB will der Leitwolf allerdings noch nicht sprechen. "Ich kann doch jetzt nicht behaupten, dass wir diesen und jenen Titel gewinnen werden", sagt Delaney. "Aber für mich persönlich geht es darum, mich hier einzuleben und zu wissen, dass ich bei Dortmund eine Zukunft habe."