Bayern-Talent Evina entscheidet sich gegen den DFB

Franck Evina wird für die kamerunische Nationalmannschaft spielen

Franck Evina gehört beim Fußball-Bundesligisten Bayern München zur Zukunft. Der 18-Jährige soll sich langfristig einen Platz im Profi-Kader des Rekordmeisters erkämpfen. Für die deutsche A-Nationalmannschaft wird Evina indes nie auflaufen.

Der junge Stürmer des FC Bayern hat sich für die kamerunische Nationalmannschaft entschieden. "Ich glaube, dass der Einstieg in Kamerun die beste Wahl für meine Karriere ist. Deutschland bedeutet mir sehr viel. Ich bin bei einem der besten Klubs der Welt und es gibt einen Teil von mir, der sich deutsch fühlt", sagte er gegenüber "BBC Sport".

Für Deutschland absolvierte Evina indes noch im November 2017 ein Freundschaftsspiel mit der U18. Gegen Italien wurde der Stürmer von Trainer Guido Streichsbier zur Halbzeit eingewechselt.

Evina fragte Kovac um Rat

Letztlich sei ihm die Entscheidung gegen den DFB nicht leicht gefallen. Schließlich überwog die Nähe zu seiner Heimat, wo er mit Samuel Eto'o als fußballerisches Vorbild aufwuchs. "Ich habe ihn immer bewundert, er ist ein wunderbarer Stürmer und ich wollte wie er spielen. Der Gedanke, wie mein Vorbild für Kamerun zu spielen, war zu attraktiv, um es zu ignorieren."

Evina habe mit seinen Eltern und mit Münchens Trainer Niko Kovac über diesen Schritt gesprochen. "Sie haben meine Bedenken verstanden und der Coach fragte mich, was für mich die beste Entscheidung sei." Er freue sich nun, im neuen Jahr unter Nationaltrainer Rigobert Song beim Afrika Cup aufzulaufen.

Franck Evina wechselte als 13-Jähriger zum FC Bayern. In der vergangenen Saison debütierte er in der Bundesliga, in der laufenden Saison wartet er unter Trainer Niko Kovac noch auf einen Einsatz. Aktuell spielt Evina für die Bayern-Amateure, sein erster Profivertrag in München ist noch bis 2021 gültig.