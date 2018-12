Bayern geht Partnerschaft mit Dynamo Dresden ein

Karl-Heinz Rummenigge geht mit dem FC Bayern neue Wege

Digitalisierung ist auch bei den Fußball-Klubs längst ein wichtiges Thema. Der FC Bayern will in diesem Punkt Vorreiter sein und hat nun eine Partnerschaft mit drei Traditionsklubs im In- und Ausland abgeschlossen. Auch Dynamo Dresden ist Teil der Vereinbarung.

Der Zweitligist setzt zusammen mit dem FC Basel und Austria Wien künftig auf die Dienstleistungen und Infrastruktur der Medientochter der Münchener, der FC Bayern Digital & Media Lab GmbH. Das gab der Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Die Vier Profiklubs haben eine "langfristige Partnerschaft" im Bereich Infrastruktur, Backendsysteme und Hosting abgeschlossen, heißt es in der Meldung auf der Vereinsseite.

"Wir freuen uns sehr, dass bereits jetzt drei sehr renommierte und traditionsreiche Klubs auf unser Knowhow setzen und uns das Vertrauen ausgesprochen haben", so Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Michael Born, kaufmännischer Geschäftsführer bei Dynamo Dresden, hob in diesem Zug die Wichtigkeit der Partnerschaft hervor. "Egal, ob Erst-, Zweit- oder Viertligist, egal ob im Profifußball oder im Amateurbereich – ohne Digitalisierung geht heute nichts mehr. Wir investieren in die Zukunft und werden unsere Fans auf diese Reise mitnehmen."

Schon vor rund einer Woche hatte der FC Bayern im Zuge der Digitalisierung einen neuen Schritt gemacht und ein kontaktloses Bezahl- und Ticketsystem eingeführt.