Eintracht gibt nächste Vertragsverlängerung bekannt

Gelson Fernandes bleibt Eintracht Frankfurt erhalten

Nach Makoto Hasebe und Marco Russ hat auch Gelson Fernandes einen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der Schweizer Fernandes war im Sommer 2017 an den Main gewechselt.

"Durch seine kommunikativen Stärken ist er eine wichtige Bezugsperson für die Mannschaftskollegen, die aus dem Ausland zu uns kommen", sagte Sport-Vorstand Fredi Bobic. Fernandes sei ein "toller Mensch, dessen Charaktereigenschaften" sehr geschätzt werden: "Seine fröhliche und hochprofessionelle Art sind für das Binnenklima in der Mannschaft enorm wichtig."

Der 32 Jahre alte Fernandes spielte im Laufe seiner Karriere bereits in der Schweiz, in England, in Italien, in Frankreich sowie in Portugal.