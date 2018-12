Gladbach erwägt Herrmann-Freigabe im Winter

Patrick Herrmann muss einen Abschied aus Gladbach in Erwägung ziehen

Patrick Herrmann spielt für Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach seit der Jugend. Seit über acht Jahren steht er im Kader der Profis. Im Winter könnte das Kapitel Gladbach jedoch vorerst beendet sein.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wird der Flügelstürmer im Winter über seine Zukunft entscheiden. Allen voran der VfB Stuttgart soll sich Berichten zufolge um einen Transfer bemühen. Laut "Bild" sind die Verhandlungen mit dem 27-Jährigen weit vorangeschritten. Aber auch Klubs aus dem Ausland sollen Interesse bekundet haben.

Die Borussia will Patrick Herrmann eigentlich halten, würde dem Publikumsliebling aber keine Steine in den Weg legen. "Ich würde nur wenigen Spielern die Freigabe erteilen", so Trainer Dieter Hecking gegenüber der "Sport Bild": "Wir können etwas Großartiges schaffen in diesem Jahr."

Schließlich brauche der 54-Jährige für das Erreichen der Qualifikation für die Champions League "jeden Mann" - auch Herrmann, der zuletzt am 6. Spieltag gegen gegen den VfL Wolfsburg (2:2) in der Startelf stand und immer unzufriedener wird.

Gladbach-Coach Hecking will "im Einzelfall abwägen"

"Momentan ist es für mich nicht zufriedenstellend. Ich war nicht oft im Kader. Das ist nicht mein Anspruch", so Herrmann gegenüber dem Sportblatt. Vieles deutet daher auf einen Abschied hin, sein Vertrag am Niederrhein läuft ohnehin im Sommer aus.

Dennoch scheint die Entscheidung nicht leicht zu fallen: "Nach zehn Jahren würde es mir sehr leidtun zu gehen." Sein Trainer Dieter Hecking zeigte zumindest Verständnis und kündigte an: "Wenn jemand kommt und sagt, dass er sich verändern möchte, gilt es, das im Einzelfall abzuwägen."

Patrick Herrmann kam als U19-Spieler vom 1. FC Saarbrücken zu den Fohlen und machte seither 295 Pflichtspiele für die Borussia. Dabei erzielte er 45 Tore.