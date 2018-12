Bayern-Flirt Hernández forciert Winter-Wechsel

Lucas Hernández will Atlético im Winter verlassen

Dass der FC Bayern an Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid interessiert ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Eine Einigung gibt es zwar noch nicht, viel Zeit darf sich der Rekordmeister allerdings nicht mehr lassen. Laut spanischen Medienberichten will der Abwehrspieler seinen Abschied im Winter forcieren und keinesfalls bis zum Sommer mit einem Wechsel warten.

Wie die spanische "AS" berichtet, hat Atlético Madrid in den letzten Tagen sämtliche Trümpfe ausgespielt, um Hernández doch noch von einem Verbleib zu überzeugen.

Der Verein, Trainer Diego Simeone und die drei Mannschaftskapitäne Antoine Griezmann, Koke und Diego Godín haben demnach alle das Gespräch mit dem 22-Jährigen gesucht. Auch eine Gehaltserhöhung ist dem Abwehrspieler angeblich offeriert worden. Der Weltmeister sei jedoch hart geblieben und habe klargestellt, dass er den Klub verlassen will - und zwar schon im Winter.

Für den FC Bayern? Hernández vollzieht Kehrtwende

Aus dem Lager des Spielers sei zu hören, dass ein Transfer so schnell wie möglich eingefädelt werden soll. Dabei hatte Hernández dem Verein zuvor wohl zugesagt, erst am Ende der Saison über seine Situation nachdenken zu wollen, schreibt die "AS". Mittlerweile hat der Franzose allerdings eine Kehrtwende vollzogen. Hier kommen die interessierten Vereine ins Spiel.

Wer auch immer Hernández das attraktivste Gesamtpaket bieten kann, wird wohl den Zuschlag bekommen. Neben dem FC Bayern sollen auch Klubs aus England am Weltmeister interessiert sein. Viel Zeit, eine Entscheidung zu treffen, bleibt den Klubs offenbar nicht mehr. Dass Atlético von der festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro abrückt, gilt als ausgeschlossen.