Zorc spricht über Vertragsverlängerung von Götze

Der Vertrag von Mario Götze läuft im Sommer 2020 aus

Bei Borussia Dortmund blüht Mario Götze derzeit wieder auf. In den vergangen fünf Partien in der Fußball-Bundesliga erzielte der Mittelfeldmann drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Kein Wunder, dass sich der BVB bereits Gedanken über eine Vertragsverlängerung macht.

"Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen", zitiert der "kicker" Sportdirektor Zorc, der Götze in höchsten Tönen lobte: "Mario hat sich kontinuierlich verbessert. Er bringt eine hohe Ballsicherheit und Laufbereitschaft auf den Platz."

Demnach können sich beide Parteien eine weitere Zusammenarbeit vorstellen, haben sich nur noch nicht über die Rahmenbedingungen ausgetauscht.

Das Arbeitspapier von Götze beim BVB läuft noch bis 2020. Im Januar hatte sich der Weltmeister bezüglich des auslaufenden Vertrags noch entspannt geäußert. "Es gibt wichtigere Dinge im Moment, als darüber zu reden. Wir haben große Ziele in der Rückrunde. Darum geht's. Den Rest werden wir besprechen, wenn es passt", sagte er den "Ruhr Nachrichten".

Auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte sich bereits zu dem Thema. "Gespräche werden wir in absehbarer Zeit führen. Wir wollen ihn nicht loswerden, er will nicht weg. Also ist es eine Personalie, bei der es relativ entspannt zugeht", sagte der 59-Jährige in einem "dpa"-Interview.