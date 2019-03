So stehen Schalkes Chancen bei Hoffenheim-Manager Rosen

Alexander Rosen wechselt wohl nicht zum FC Schalke

Beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 läuft die Suche nach einem neuen starken Mann für die Position des Sportdirektors auf Hochtouren. Zuletzt wurde auch Hoffenheims Manager Alexander Rosen bei den Königsblauen gehandelt. Was ist dran an den Gerüchten?

Angeblich soll Rosens bis 2020 laufendes Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel enthalten. Folglich könnte S04 den 39-Jährigen - zumindest in der Theorie - günstig abwerben. Doch laut "Bild" deutet derzeit wenig auf einen Wechsel nach Gelsenkirchen hin.

Demnach soll die Chefetage der Knappen zwar über Rosen diskutiert haben, sich aber nur geringe Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Der Grund: Da Hoffenheim mit Trainer Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Lutz Pfannenstiel (Fortuna Düsseldorf) und Michael Mutzel (Hamburger SV) bereits drei wichtige Figuren verloren hat bzw. verlieren wird, soll wenigstens der "Direktor Profifußball" gehalten werden.

Auf Schalke müsste Rosen sich unterordnen

Hinzu kommt, dass Rosen bislang überhaupt keine Anstalten macht, die TSG zu verlassen. In Sinsheim hat sich der Ex-Profi in den vergangenen Jahren einen exzellenten Ruf erarbeitet. Nicht zuletzt dank seiner cleveren Transferstrategie erreichte Hoffenheim in den letzten beiden Saisons das internationale Geschäft.

Auf Schalke müsste sich Rosen zudem wohl dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider unterordnen - keine allzu reizvolle Perspektive.

So spricht aktuell deutlich mehr für eine erneute Verlängerung Rosens in Hoffenheim als für einen Wechsel zum kriselnden Vizemeister, der seine Suche nach einem Sportdirektor wohl an anderer Stelle fortsetzen muss.