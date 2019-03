Bartels vor Comeback bei Werder Bremen

Fin Bartels kann schon bald wieder für Werder Bremen auflaufen

Nach 17-monatiger Verletzungspause steht Stürmer Fin Bartels bei Werder Bremen vor seinem Comeback.

Der 32-Jährige wird nach seinem im Oktober 2017 erlittenen Achillessehnenriss am Samstag für die U23-Mannschaft der Hanseaten in der Regionalliga Nord beim SC Weiche 08 Flensburg zum Einsatz kommen.

"Damit ist eine schwierige Zeit für Fin endlich vorbei. Er hat wirklich lange gelitten", sagte Trainer Florian Kohfeldt, der den einstigen U21-Nationalspieler vorsichtig in die Bundesliga zurückführen will: "Nächste Woche gegen Schalke 04 ist er noch kein Kandidat für unseren Kader. Aber spätestens nach dem Ende der Länderspielpause in vier Wochen rechne ich wieder mit ihm."

Bremen muss im Kampf um die Europa-League-Plätze darüber hinaus weiterhin auf den japanischen Nationalspieler Yuya Osako verzichten.

Der 28 Jahre alte Stürmer ist wegen seiner Rückenprobleme auch für das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 18:00 Uhr) noch kein Thema.

"Das ist für uns nicht so angenehm. Er hat für uns zuletzt im Dezember gegen Leipzig gespielt", sagte Trainer Florian Kohfeldt. "Er hat eine Reizung. Dann muss man von Tag zu Tag und von Woche zu Wochen schauen. Er hat in dieser Woche schon besser trainiert, kann aber noch nicht in die Vollbelastung gehen."