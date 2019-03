Bayern-Flirt von Gerüchten "überrascht"

Niklas Stark war von den Gerüchten über einen Wechsel zum FC Bayern überrascht

Ende Februar schossen Gerüchte ins Kraut, der FC Bayern München beschäftige sich mit einer Verpflichtung von Niklas Stark von Hertha BSC. Nun äußerte sich der 23-jährige Innenverteidiger.

"Ich war auch überrascht, dass ich nach dem Spiel [beim FC Bayern am 23. Spieltag, Anm. d. Red.] dazu befragt wurde, ich hatte vorher von dem Gerücht noch nichts gehört", so Stark im Gespräch mit "Sportbuzzer".

Gänzlich abgeneigt wäre der Kicker aus der Jugend des 1. FC Nürnberg einem Wechsel an die Isar allerdings nicht. "Meine Familie wohnt in der Nähe von Nürnberg, ich habe auch viele Freunde in München", führt Stark aus, schränkt aber ein: "Gerüchte und ein tatsächlicher Wechsel, das ist schon ein sehr großer Unterschied."

Gegen einen Abschied aus Berlin spricht vor allem die große Konkurrenz in München. Bei der Hertha ist Stark derzeit hingegen gesetzt. "Natürlich sollte man immer so hoch wie möglich spielen, aber in meinem Alter ist Erfahrung sammeln enorm wichtig. Wichtiger, als zu früh zu einem großen Verein zu gehen und dann nicht zu spielen."

In der laufenden Spielzeit bestritt der ehemalige U21-Nationalspieler 19 Partien für die Hauptstädter. Meist wird Stark als Innenverteidiger aufs Feld geschickt, der Rechtsfuß kann seine Stärken jedoch auch im defensiven Mittelfeld ausspielen.