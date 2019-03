James-Verpflichtung: Illgner warnt den FC Bayern

James Rodríguez (M.) ist noch bis zum Sommer an den FC Bayern verliehen

Der frühere Nationaltorhüter Bodo Illgner warnt den FC Bayern München vor einer festen Verpflichtung von James Rodríguez, sollte sich die Leihgabe von Real Madrid nicht ohne Wenn und Aber zum deutschen Fußball-Rekordmeister bekennen.

Zwar sei der FC Bayern auch dank James in der Bundesliga wieder auf Kurs und es deswegen "sinnvoll, dass Bayern die Option zieht und ihn fest verpflichtet", schrieb Illgner in einer "kicker"-Kolumne. "Aber sie müssen genau prüfen, ob der Kolumbianer auch selbst bleiben möchte. Er schielt doch mit einem Auge immer wieder zu Real. Nur ein glücklicher James ist dann auch ein guter James."

Für den 27 Jahre alten Spielmacher würde im kommenden Sommer eine Ablösesumme in Höhe von 42 Millionen Euro fällig werden.

Dass sich die Münchner nach zwischenzeitlich neun Punkten Rückstand wieder bis auf zwei Tore an Noch-Tabellenführer Borussia Dortmund herangepirscht haben, ist für Illgner keine Überraschung. "Den Grund für Dortmunds Krise sehe ich darin, dass die Elf von Lucien Favre lange am Maximum gespielt hat. Man konnte aber nicht davon ausgehen, dass das eine ganze Saison lang so klappt." Der FC Bayern habe "mehr Substanz" in seinem Kader, so Illgner.

Nichtsdestotrotz traut der 51-Jährige dem BVB in der Champions League nach dem 0:3 im Hinspiel gegen Tottenham Hotspur das Weiterkommen zu. "Dortmund kriselt derzeit, aber auch Tottenham. Und so denke ich schon, dass die Borussen noch eine Chance haben, das Ganze zu drehen. Sie müssen mutig sein nach diesem 0:3 und brauchen die totale Unterstützung der Gelben Wand. Dann geht vielleicht noch was."