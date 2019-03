Oczipka und McKennie kehren ins Mannschaftstraining zurück

McKennie (l.) und Oczipka sind zurück im Schalker Training

Beim taumelnden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat sich die zumindest die Personallage vorerst etwas entspannt.

Die zuletzt angeschlagenen Bastian Oczipka (Entzündung am Zeh) und Weston McKennie (muskuläre Probleme) konnten am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Sebastian Rudy fehlte dagegen krankheitsbedingt.

Verzichten musste der stark in der Kritik stehende Trainer Domenico Tedesco zudem auf Daniel Caligiuri, Omar Mascarell und Salif Sane. Alle drei Spieler wurden geschont.