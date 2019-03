Pressestimmen: "Erdbeben im Prinzenpark"

Während Manchester United jubelte, trug Paris Saint-Germain Trauer

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain ist am Mittwochabend überraschend gegen Manchester United aus der Champions League ausgeschieden. Durch ein spätes Elfmeter-Tor nach Videobeweis unterlagen die Mannen von Thomas Tuchel, die im Hinspiel noch mit 2:0 gewonnen hatten, der Solksjaer-Elf mit 1:3. Während die englische Presse das Wunder von Paris feierte und sich an eine legendäre Nacht von vor zwanzig Jahren erinnerte, bliesen die französischen Medien Trübsal. Die Pressestimmen:

Großbritannien

Sun: "VAR. Bloody Hell! Manchester United feiert eines der dramatischsten Comebacks in der Sportgeschichte. Das war wirklich eine fesselnde Nacht im europäischen Fußball., Wen interessiert es schon, dass PSG mal wieder einige Öl-Millionen in die Hand nehmen muss, um den nächsten Coach zu feuern!? Wer schert sich drum, dass die Puristen auf 72 Prozent Ballbesitz hinweisen!? Und wenn dir einer sagt, dass PSG ohne Neymar spielen musste und Cavani nur auf der Bank Platz nehmen konnte, dem kannst Du entgegenhalten: United hatte ZEHN Ausfälle. In dieser Nacht ging es nur um die blanken Emotionen und um das Drama."

Mirror: "United feiert wie 1999, nachdem Lukaku und Rashford Solksjaers Männern zu einem beachtlichen Comeback gegen PSG verhalfen. Eigentlich schien schon alles klar, doch Manchester United zeigte eine heroische Leistung und warf Paris Saint-Germain aus der Champions League."

Eurosport.uk: "United schockt PSG und ist dank VAR-Drama in Paris weiter. In einem atemberaubenden Finale im Prinzenpark sorgt Marcus Rashfords Elfmeter in der 94. Minute dafür, dass Manchester am Ende ein unglaubliches Comeback feiert und in die nächste Runde einzieht."

DailyMail: "Ein Wunder in Paris! United schafft bemerkenswertes Comeback gegen PSG. Rashford verwandelt einen Strafstoß in der Nachspielzeit, nachdem er zuvor noch nie einen Elfmeter für United geschossen hatte. Denkt mal darüber nach für eine Sekunde! Er ist 21. Es ist die letzte Minute des K.o.-Runden-Spiels, es geht um den Sieg. Ihm gegenüber steht Gianluigi Buffon, eine der besten, erfahrensten Torhüter aller Zeiten. Falls er trifft, gibt es eines der größten Comebacks in der Europapokal-Geschichte. Wenn er vergibt, gibt es keinen Platz zum Verstecken. [...] Doch sein allmächtiger Schuss trifft ins Dach des Netzes und lässt die PSG-Profis auf dem Platz zusammensinken. Es gab schon einmal solche Szenen auf dem Feld. Und wir alle wissen, wann das war. Gegen Bayern München im Camp Nou 1999."

BBC: "Manchester United schockt PSG, um mit einem kontroversen Elfmeter in der Nachspielzeit die Runde der letzten Acht zu erreichen. Dabei standen die Wetten eigentlich gegen United."

Frankreich

L'Equipe: "Der Albtraum. PSG wurde von Manchester United im Achtelfinale düster aus der Champions League eliminiert."

Le Parisien: "Mbappé - ein Blitz und die Nacht. Der PSG-Star verpasst die Chance sein Team weiterzubringen."

France Football: "Was für eine schreckliche Katastrophe! Nach dem Wiederaufleben von Manchester United ist PSG aus der Königsklasse ausgeschieden. Das ist ein Szenario, das wir uns nach dem klaren Sieg im Old Trafford nicht vorstellen konnten. Dank Geschenken von Kehrer und Buffon sowie einer Hand von Kimpembe haben die Gäste Paris aus der Champions League verdrängt. Es herrscht schreckliche Ernüchterung. Die Lektion: Paris ist immer noch nicht groß!"

SO FOOT: "Paris Saint-Germain wurde im Achtelfinale von Manchester United besiegt. Keiner der Spieler hat sein Niveau erreicht. Kehrer, der im ersten Abschnitt stark war, hat offenbar vergessen, vor diesem Aufeinandertreffen seine Tintenpatrone zu füllen, weshalb er die Eröffnungspartitur von Romelu Lukaku verpasste. Und es ist bekannt, dass eine Thilo-Feder ohne Tinte unbrauchbar und absolut kontraproduktiv ist."

Eurosport.fr: "Unaussprechlich! Erdbeben im Prinzenpark. PSG von Manchester Uinted im Achtelfinale eliminiert. Paris liegt am Boden. In einem Spiel, in dem es unwahrscheinlicher nicht hätte sein können, verabschiedet sich PSG vom europäischen Traum."

Spanien

Marca: "Manchester United verlängert den Champions-League-Fluch von PSG."

AS: "VAR eliminiert PSG."

Deutschland

Süddeutsche Zeitung: "Paris scheitert dramatisch an ManUnited."

Bild: "PSG-Drama! Video-Elfer haut Tuchel raus."

kicker: "90.+4! Rashford bringt PSG zu Fall. Die Franzosen waren zwar das klar bessere Team, doch Manchester nutzte drei Chancen zu drei Toren - eine in der vierten Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Traum für United: Viertelfinale in der 94. Minute erreicht."