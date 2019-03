Inter landet Pflichtsieg vor Rückspiel gegen Frankfurt

Traf beim Inter-Sieg gegen SPAL: Matteo Politano (r.)

Inter Mailand hat seine Liga-Partie vor dem Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Gegen SPAL Ferrara kamen die Nerazzurri am Sonntag zu einem fest eingeplanten 2:0 (0:0)-Sieg.

Matteo Politano (67. Minute) und Roberto Gagliardini (77.) erzielten im Giuseppe-Meazza-Stadion die Tore für den Tabellenvierten der Serie A. Ferrara bleibt als 16. knapp vor den Abstiegsrängen in Italiens höchster Spielklasse.

Am Donnerstag empfängt Inter an gleicher Stelle Eintracht Frankfurt zum Europacupspiel. Die erste Partie war in Frankfurt 0:0 ausgegangen.

Drei Tage später kommt es zum Derby gegen AC Mailand. Der Lokalrivale liegt in der Serie A nach 27 Spielen einen Zähler vor Inter.