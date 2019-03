Fällt Lewandowski dem Bayern-Umbruch zum Opfer?

Verlängert Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern?

Mit großer Vehemenz forderte Robert Lewandowski im vergangenen Sommer nicht zum ersten Mal einen Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid. Diese Pläne gehören seit ein paar Monaten der Vergangenheit an. Mittlerweile stellt sich die Frage: Will der Rekordmeister seinen geplanten Umbruch überhaupt mit dem Polen vollziehen?

Der aktuelle Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2021. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann sich laut eigener Aussage eine vorzeitige Verlängerung vorstellen. Zu Gesprächen ist es allerdings noch nicht gekommen.

Laut "kicker" sei eine mögliche Vertragsverlängerung "allenfalls angedacht", konkret sind bisher aber weder der Spieler noch der Klub geworden. Ein vorzeitiger Abschied von Lewandowski aus München ist demnach durchaus eine Option.

Verkauft der FC Bayern Robert Lewandowski im Sommer?

Sollte es soweit kommen, müsste der Rekordmeister den 30-Jährigen wohl schon im kommenden Sommer verkaufen, um eine entsprechend hohe Ablöse zu kassieren. Mit möglichen Alternativen beschäftigen sich die Münchner laut übereinstimmenden Berichten schon länger.

So wird unter anderem Nationalspieler Timo Werner immer wieder mit einem Wechsel zum FCB in Verbindung gebracht. Seine Verpflichtung wäre ein logischer Schritt beim angekündigten Umbruch des Klubs.

Lewandowski selbst kann sich indes sogar ein Karriereende in München "sehr gut vorstellen. Alles läuft hier sehr gut, ich fühle mich wohl und bin zufrieden", sagte der Pole im "WamS"-Interview. Er sehe sich noch "fünf bis sieben Jahre auf höchstem Level spielen", ergänzte Lewandowski. Bayern gehöre zu den "Top Vier Europas", demnach gebe es "kaum Optionen", sich zu verbessern.

Hamann nimmt Lewandowski in die Pflicht

Mitentscheidend für Lewandowskis Zukunft könnte womöglich auch das Abschneiden des FC Bayern in der aktuellen Champions-League-Saison. Nachdem der Pole seine Topform in den alles entscheidenden Partien in den letzten Jahren nicht kontinuierlich abrufen konnte, richten sich viele Augen vor dem Duell mit dem FC Liverpool auf ihn. Sollten Lewandowski und der FC Bayern in der Königsklasse erneut leer ausgehen, könnte beim Rekordmeister ein Umdenken stattfinden.

"Gegen Virgil van Dijk wird sich zeigen, was er draufhat", nahm unter anderem Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann den Stürmer in die Pflicht. Noch glauben sie in München jedoch fest an die Qualitäten des 30-Jährigen: "Wir alle, ich insbesondere, haben den Traum, dass wir noch einmal die Champions League gewinnen", sagte Rummenigge im "kicker"-Gespräch, "mit einem Tor von Robert im Finale".