Medien: BVB gibt "konkretes Angebot" für Werder-Star ab

Maximilian Eggestein wird mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht

Seit Wochen kursiert das Gerücht, Borussia Dortmund werbe um Maximilian Eggestein von Werder Bremen. Nun soll der BVB eine Verpflichtung auf Hochtouren vorantreiben.

Eggestein soll ein "konkretes Angebot" des BVB vorliegen. Das will die "Bild" erfahren haben. Die Dortmunder streben demnach an, den 22-Jährigen im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Der Kontrakt des Mittelfeldspielers in Bremen endet im Sommer 2020.

"Bild" vermutet allerdings, dass ein Transfer nicht zustande kommt. Eggestein tendiere vielmehr zur Verlängerung seines Arbeitspapiers an der Weser. Die Konkurrenz in der Mittelfeld-Zentrale der Borussen sei schlicht zu groß.

In Bremen genießt Eggestein hingegen das uneingeschränkte Vertrauen der Verantwortlichen. Bei Werder formte man den gebürtigen Hannoveraner behutsam vom Jugendspieler zum Leistungsträger. Eggestein bestritt bereits über 200 Partien für den Nachwuchs und die Profis der Hanseaten.

Eggestein winkt in Bremen eine satte Gehaltserhöhung

Schmackhaft will man Eggestein einen Verbleib dem Bericht zufolge zudem mit seiner satten Gehaltserhöhung machen. Der Youngster soll künftig 3,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen und eine feste Ablöse im seinem Kontrakt verankert bekommen, die 2020 einen Abschied zu einem Top-Klub ermöglicht.

Unstimmigkeiten sollen noch über die Höhe der festen Ablöse bestehen. Zuletzt wurde berichtet, Werders Schmerzgrenze liege bei 30 Millionen Euro. In diesem Fall würde Eggestein zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte aufsteigen.