Brasilien unter Schock: Coutinho ist tot

Morreu na noite desta segunda-feira (11) o ex-atacante Coutinho, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1962, no Chile. Natural de Piracicaba, ele faleceu aos 75 anos em Santos, no litoral paulista.



