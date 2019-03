Auch Klopp kritisiert Löws Entscheidung

Jürgen Klopp kritisiert Joachim Löw nach Ausbootung der Stars vom FC Bayern

Auch Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat Kritik an der DFB-Ausbootung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng geübt.

Die Endgültigkeit der Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw gegen die Ex-Weltmeister vom FC Bayern München kann Klopp nicht nachvollziehen. "Jogi hat zu 100 Prozent das Recht, dass er sie nicht nominiert. Ich bin nicht sicher, ob es auch geht, zu sagen, ich nominiere sie gar nicht mehr", sagte der 51-Jährige.

Am Abend vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch beim FC Bayern (21:00 Uhr) ergänzte Klopp: "Dass sie gar nicht mehr in der Auswahl sind, habe ich nicht verstanden. Das muss mir mal jemand erklären."

Wenn Löw dies so sehe, müsse er es machen, aber wie immer würden Trainer daran gemessen, "was wir abliefern, das weiß Jogi genauso wie ich."

Klopp kann sich durchaus vorstellen, dass die Bayern-Spieler die Enttäuschung in positive Energie umwandeln. "Keiner hat sich die Entscheidung so gewünscht, aber es ist durchaus möglich, dass man Kraft daraus zieht. Na klar hat das aus Vereinssicht auch Vorteile", sagte der frühere Dortmunder und Mainzer Trainer.

Jürgen Klopp hofft auf enges Duell mit dem FC Bayern

Klopp erhofft sich ein enges Duell mit den Münchnern um den Einzug ins Viertelfinale. "Bayern ist weltklasse, das weiß jeder. Du musst auf absolut höchstem Niveau verteidigen und mit dem Ball musst du richtig selbstbewusst sein", betonte der Coach.

Mit Blick auf das Hinspielergebnis von 0:0 sagte er: "Wir haben nicht gedacht, dass wir das Ding im ersten Spiel entscheiden können. Es ist bisher nichts passiert. Wir müssen zeigen, wie sehr wir ins Viertelfinale wollen."

Den Druck, in Liverpool endlich einen großen Titel holen zu müssen, spüre er nicht, versicherte Klopp, der seit 2015 an der Anfield Road tätig ist. "Die Stimmung ist ausgesprochen gut. Dass ich liefern muss, ist vom ersten Tag an so gewesen", sagte er, und fügte hinzu: "Es gibt nur ganz wenige Leute, die mich rausschmeißen können. Solange die Richtung stimmt, ist alles toll."