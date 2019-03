Kovac lobt Liverpool nach Niederlage

Niko Kovac musste sich mit dem FC Bayern in der Champions League geschlagen geben

Nach der 1:3-Niederlage des FC Bayern gegen den FC Liverpool ist keine deutsche Mannschaft mehr in der Champions League vertreten. FCB-Coach Niko Kovac hob die Stärke des Gegners hervor, zeigte aber auch deutliche Worte. Die Stimmen.

Bayern München - FC Liverpool 1:3

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Wir hatten einen starken Gegner. Da muss man Liverpool und Jürgen Klopp gratulieren. Sie waren über zwei Spiele die bessere Mannschaft. Wir haben verdient verloren. Der Gegner hat sehr hoch attackiert, war kompakt, das war sehr schwer für uns. Wir hatten auch nicht unseren besten Tag. Liverpool ist eine Top-Mannschaft in Europa. Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen."

Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool): "Es gibt nicht viele Mannschaften, die auf ihrer Visitenkarte stehen haben, dass sie die Bayern rausgeworfen haben. Wir sind noch auf unserem Weg. So ein Ausrufezeichen zu setzen, ist brutal gut. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel viel besser kontrolliert, da haben wir den Bayern den Zahn gezogen. Es ist so groß für uns, ein Schritt in die richtige Richtung."