Subotic spricht über mögliche BVB-Rückkehr

Neven Subotic gewann mit dem BVB zwei deutsche Meisterschaften

Knapp zehn Jahre spielte Neven Subotic in der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund. Dabei gewann der Innenverteidiger zwei Meisterschaften mit dem BVB. Auch in der aktuellen Saison glaubt der 30-Jährige an den Titelgewinn für die Schwarz-Gelben.

"Es freut mich auch sehr für alle Fußballfans, dass die Meisterschaft durch Dortmund so spannend gestaltet wird. Ich tippe immer noch auf den BVB", äußerte sich der Abwehrspieler gegenüber der "WAZ".

Seit Januar 2018 läuft Subotic für den französischen Erstligisten AS Saint-Étienne auf. Im Sommer endet der Vertrag des Defensivspezialisten.

Dabei zieht der Innenverteidiger einen Abschied in Richtung England durchaus in Betracht. "Solange ich Fußball spiele, ist die Premier League sehr interessant. Und körperlich bin ich aktuell fitter denn je", so Subotic. Doch auch Frankreich, Italien und Spanien bieten laut dem ehemaligen Nationalspieler Serbiens "guten Fußball".

"Dortmund ist meine Heimatstadt"

Angesprochen auf eine Rückkehr zum BVB hielt sich Subotic bedeckt: "Wer weiß? Im Fußball ist vieles möglich."

Insgesamt fühle sich der langjährige Bundesliga-Profi in Deutschland wohl: "Deutschland ist seit Jahren meine Heimat, Dortmund meine Heimatstadt, in der ich auch den Sitz meiner Stiftung habe. Dass ich seit einem Jahr auch den deutschen Pass habe, unterstreicht meine Verbundenheit mit Deutschland."