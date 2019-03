BVB-Schock! Axel Witsel fällt verletzt aus

Axel Witsel fehlt dem BVB gegen Hertha BSC

Dauerbrenner Axel Witsel wird Borussia Dortmund bei Hertha BSC am Samstag (18:30 Uhr) fehlen. Der belgische Mittelfeldspieler hat nach Auskunft von BVB-Trainer Lucien Favre einen Muskelfaserriss in den Adduktoren erlitten.

"Er wird wahrscheinlich nach der Länderspielpause wieder dabei sein", sagte er. Der Tabellenzweite spielt am 30. März in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.

Zunächst aber warnte Favre vor seinem Ex-Klub Hertha, den er von 2007 bis 2009 betreut hatte. "Sie sind eine sehr gefährliche Mannschaft, sehr kompakt und schnell nach Balleroberung", sagte er.

Eine größere Abweichung im Dortmunder System werde Witsels Ausfall nicht nach sich ziehen. "Wir werden nicht viel verändern", kündigte Favre an. Witsel stand in allen 25 Dortmunder Ligaspielen der Saison auf dem Platz, davon 23-mal über 90 Minuten.

Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

+++ Zorc über die Situation beim BVB +++

Wir hatten insgesamt eine Phase mit nicht so optimalen Ergebnissen. Wir glauben, dass wir dort raus sind. Wir brauchen, wie der Trainer gesagt hat, eine Top-Leistung ...

+++ Zorc über das CL-Aus der deutschen Teams +++

Das hat zum einen damit zutun, gegen wen du gespielt hast. Die drei deutschen Teams haben gegen die besten drei Mannschaften aus England gespielt. Es ist keine ganz neue Situation. Ich denke das wir was unsere Nachwuchsförderungen angeht -in der Spitze - nicht mehr ganz oben sind ... und das die Premier League die Liga ist, in der das meiste Kapital fließt, ist keine Überraschung. Das spiegelt sich irgendwann auch in den Ergebnissen wieder ...

+++ Favre über die Situation als Tabellen-Zweiter +++

Es ändert sich nichts. Wir wollen das nächste Spiel gewinnen. Sollen wir unsere Vorbereitung ändern? Nein.

+++ Favre über Marius Wolf +++

Er hat schon in Frankfurt Rechtsverteidiger gespielt, aber eine Fünferkette ist anders als eine Viererkette. Er läuft und investiert viel. Er ist erst 22 Jahre alt und hat es bis jetzt sehr gut gemacht.

+++ Favre über seine Zeit in Berlin +++

Ich habe gute Erinnerungen. Es war mein erster Verein in Deutschland. Ich habe noch viel Kontakt zu den damaligen Spielern.

+++ Favre über Hertha +++

Sie sind sehr unangenehm zu spielen. Wir haben es beim 2:2 gegen sie gespürt. Sie können mehrere Taktiken spielen und sind sehr kompakt. Wir müssen eine große Leistung bringen und uns auf alle Fälle vorbereiten.

+++ Favre über das Personal +++

Es fallen Piszczek, Philipp und Witsel aus. Axel Witsel hat einen Faserriss. Ich denke es wird relativ schnell bei ihm gehen. Nach der Länderspielpause ist er wahrscheinlich zurück.

+++ Vorerst keine Vertragsgespräche +++

Die Zufriedenheit mit der Arbeit von Lucien Favre bei Borussia Dortmund ist groß, dennoch stehen in der Länderspielpause entgegen bisheriger Spekulationen noch keine Vertragsgespräche an. Nach Informationen des "kicker" soll die geplante Vertragsverlängerung mit dem Erfolgscoach zu einem späteren Zeitpunkt der Saison in Angriff genommen werden.

+++ Holt der BVB die Tabellenführung zurück? +++

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag musste der BVB die Tabellenführung an den FC Bayern abgeben. Eine Differenz von zwei Toren trennt die beiden Vereine. Ob sich der Revierklub zurück an die Spitz katapultiert, wird sich bei einem Punktgewinn des BVB aber erst am Sonntag entscheiden, wenn die Münchner auf den 1. FSV Mainz treffen.