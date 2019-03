Schalke feuert Tedesco - Stevens übernimmt

Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04

Der FC Schalke zieht die Reißleine: Zwei Tage nach der 0:7-Demütigung in der Champions League gegen Manchester City hat sich der abstiegsbedrohte Bundesliga-Vizemeister von Cheftrainer Domenico Tedesco getrennt. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Beim nächsten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig wird Schalkes "Jahrhunderttrainer" Huub Stevens das Team betreuen. Mike Büskens, UEFA-Cup-Sieger von 1997, unterstützt den langjährigen Erfolgstrainer der Königsblauen als Co-Trainer.

Neben Tedesco muss auch der bisherige Co-Trainer Peter Perchtold gehen. Seppo Eichkorn kehrt dagegen in seine ursprüngliche Rolle als Chef-Scout zurück.

"Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, denn Domenico Tedesco genießt eine große Wertschätzung auf Schalke", wird Sportvorstand Jochen Schneider in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

"Allerdings dürfen wir nicht verkennen, dass die Entwicklung in dieser Saison unter dem Strich negativ ist. Bei meinem Amtsantritt habe ich diesbezüglich eine Trendwende eingefordert, die angesichts der ernsten sportlichen Situation in der Bundesliga zwingend notwendig ist. Wir sind nach reiflicher Überlegung zu der Erkenntnis gekommen, dass diese in der aktuellen personellen Konstellation nicht mehr möglich ist", begründete Schneider den Schritt.

"Domenico Tedesco gebührt unser Dank"

Tedesco habe sich stets vorbildlich engagiert und zu 100 Prozent mit den Werten des FC Schalke identifiziert, heißt es weiter. "Domenico Tedesco gebührt unser Dank für die geleistete Arbeit in den vergangenen fast zwei Jahren", so Schneider.

Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg ist Schalke in der Bundesliga zuletzt bis auf den 14. Tabellenplatz abgestürzt und nur noch vier Punkte vom Relegationsrang entfernt. Beim K.o. in der Königsklasse kassierten die Gelsenkirchener nicht nur die höchste Europapokalniederlage ihrer Vereinsgeschichte, sondern auch die heftigste Pleite eines Bundesligisten in der Champions League.

Der 33 Jahre alte Tedesco war seit 1. Juli 2017 auf Schalke tätig gewesen. Vor zweieinhalb Wochen hatte Sportvorstand Christian Heidel, der ihn verpflichtet hatte, seinen Rücktritt erklärt.