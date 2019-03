"Zu riskant": Allegri lässt Ronaldo "zu Hause"

Cristiano Ronaldo wird geschont

Superstar Cristiano Ronaldo vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin bekommt nach seiner Drei-Tore-Gala in der Champions League gegen Atlético Madrid (3:0) eine Pause.

Juve-Trainer Massimiliano Allegri verzichtet im Auswärtsspiel beim FC Genua am Sonntag (12:30 Uhr) auf die Dienste des fünfmaligen Weltfußballers.

"Ich lasse ihn zu Hause. Er hat viel gespielt zuletzt und braucht Ruhephasen. Es wäre zu riskant, ihn spielen zu lassen", sagte Allegri.

Ronaldo hatte Juventus in der Königsklasse mit einem Dreierpack quasi im Alleingang ins Viertelfinale geschossen. Das Hinspiel in Madrid hatte die "Alte Dame" noch 0:2 verloren. In der Liga steht Turin angesichts eines 18-Punkte-Polsters auf Verfolger SSC Neapel dicht vor der achten Meisterschaft in Folge.