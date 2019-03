Kurioser Auftritt: Magath schießt gegen den HSV und VfB

Felix Magath ist mit dem Umgang mit den Trainer unzufrieden

Am Samstagabend war Ex-Bundesliga-Trainer Felix Magath zu Gast im "ZDF Sportstudio". Bei seinem kuriosen, teils wirren Auftritt kritisierte der 65-Jährige seine beiden Ex-Vereine VfB Stuttgart und Hamburger SV.

"Die Trainer werden in Deutschland immer schlechter gemacht. Das zeigt doch deutlich der Werdegang vom VfB Stuttgart, vom Hamburger Sport Verein", so Magath: "Gucken Sie, wie viele Trainer diese Vereine in den letzten Jahren gehabt haben. Und es ist nicht besser, sondern schlechter geworden."

Stattdessen würde es die kleinen Vereine wie Fortuna Düsseldorf besser machen. Für Magath sei Friedhelm Funkel ohnehin der beste Trainer der Bundesliga.

Der 65-Jährige äußerte sich außerdem zu seiner Zukunft, ließt dabei aber viele Fragen offen. "Wenn ich jetzt 30 wäre, dann würde ich auch einen Job annehmen, wenn ich ein Angebot bekäme. Aber jetzt bin ich ja älter", sagte Magath und betonte: "Ich bin nicht wählerischer, ich habe bestimmte Ansprüche."

Sollte Magath aber doch ins Trainer-Geschäft zurückkehren, dann nur unter bestimmten Bedingungen: "Das, was ich verantworten soll, das möchte ich entscheiden. Wenn Andere Spieler verkaufen und das dann auch vertreten, habe ich kein Problem damit", erklärte der dreifache Meistertrainer: "Aber wenn der Vorstand Spieler kauft und der Trainer dann der Schuldige ist, dann habe ich ein Problem."

Der Auftritt von Magath sorgte gerade im Netz für einige Lacher. Immer wieder unterbrach oder korrigierte der ehemalige Nationalspieler Moderator Jochen Breyer, verfiel in Monologe und ließ zahlreiche Fragen unbeantwortet.

Breyer fragt.

Magath antwortet.

Breyer fasst zusammen.

Magath korrigiert.

Breyer fasst neu zusammen.

Magath präzisiert.

Breyer korrigiert sich.

Magath interveniert.

Breyer stellt fest.

Magath verbessert.#Sportstudio — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) 16. März 2019

Beim zuhören von #Magath wirste besoffen ohne was zu trinken. #sportstudio — Körner Derbysieger Oppa (@19Micha09) 16. März 2019

Faszinierend, wie Felix Magath sich beharrlich weigert, auch nur einen vernünftigen, verständlichen und logischen Satz rauszubringen. Selten einen Moderator so bedauert @ZDFsportstudio #sportstudio #magath — Michael Witt (@mwitt999) 16. März 2019