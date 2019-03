Keine Ablöse? BVB-Juwel liebäugelt mit Abgang

Enrique Pena könnte den BVB im Sommer ablösefrei verlassen

Mit dem 19-jährigen Enrique Pena hat Borussia Dortmund ein ganz heißes Eisen im Talentefeuer. Doch der Flügelspieler aus der A-Jugend des BVB denkt schon über einen Wechsel nach.

"Es ist ganz normal, dass ein U19-Spieler vom BVB, der auch schon in der UEFA Youth League gegen Top-Teams gespielt hat, an der U20-Südamerikameisterschaft teilgenommen hat und dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, von vielen Scouts beobachtet wird und sich mehrere Klubs nach ihm erkundigt haben", so ein Sprecher von Penas Berateragentur laut dem Portal "transfermarkt.de".

Der in Offenbach geborene Deutsch-Venezolaner Pena spielte bis zur B-Jugend für Eintracht Frankfurt, anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund. Beim BVB läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus. "Letzten Sommer hatten wir unter anderen bereits Kontakt mit Arminia Bielefeld und dem SC Paderborn 07", fügte der Sprecher hinzu.

Pena will beim BVB durchstarten

Noch soll es aber Penas Ziel sein, bei den Profis der Schwarz-Gelben durchzustarten. Als einer der besten Scorer der Dortmunder U19 (fünf Tore, sechs Vorlagen in der Bundesliga West) dürfte er dafür gute Karten haben.

"Die erste Adresse für Verhandlungen ist natürlich der BVB. Enrique will unbedingt einen Profivertrag erhalten", so der Sprecher der Agentur. "Nichtsdestotrotz strecken viele Vereine ihre Fühler nach ihm aus, doch wir warten zunächst die erste Kontaktaufnahme durch den BVB ab."

Zuletzt sollen sich Klubs aus der 2. Bundesliga, der italienischen Serie A sowie die beiden spanischen Klubs SD Eibar und Real Sociedad nach Pena erkundigt haben. Wie es im Sommer für den Teenager weitergeht, ist daher bislang noch ungewiss.