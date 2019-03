Für 60 Millionen? BVB bringt sich bei Cavani in Stellung

Edinson Cavani will PSG offenbar verlassen

Mit 32 Jahren neigt sich die Karriere von Edinson Cavani langsam aber sicher dem Ende zu. Seine letzten Jahre will der Uruguayer offenbar nicht bei Paris Saint-Germain verbringen, sondern in einer stärkeren Liga. Erste Klubs bringen sich in Stellung - darunter Borussia Dortmund.

Wie "Don Balon" berichtet, gehört der BVB zu den Klubs, die für Cavani infrage kommen. Außerdem sei die Borussia bereit, für einen Transfer des Stürmers tief in die Tasche zu greifen. Dem Bericht zufolge fordert PSG 60 Millionen Euro für den Goalgetter, der noch bis 2020 an die Pariser gebunden ist.

Favorit auf einen Deal ist aber wohl Real Madrid. Cavani soll den Königlichen bereits angeboten worden sein. Doch Präsident Florentino Pérez ist Berichten zufolge nicht bereit, mehr als 40 Millionen Euro für den Nationalspieler zu zahlen. Außerdem sei Coach Zinédine Zidane nicht sicher, ob Cavani zum Spiel der Madrilenen passt.

Neben Real und dem BVB bringt das Portal auch den SSC Neapel mit Cavani in Verbindung. Der 32-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2013 für die Italiener.

Seit 2013 trägt Cavani das Trikot von Paris Saint-Germain. Mit dem französischen Spitzenklub feierte der Angreifer vier Mal die Meisterschaft und vier Pokalsiege. In der Champions League scheiterte der Scheichklub aber immer spätestens im Viertelfinale.