Zidane erstickt Varane-Gerüchte um Bayern und Co.

Zinedine Zidane hat sich zur Zukunft von Raphael Varane geäußert

Mit dem Kauf von Lucas Hernández hat der FC Bayern seinen bisherigen Transferrekord vor wenigen Tagen gebrochen. Doch dabei könnte es nicht bleiben. Angeblich ist der Rekordmeister an einem weiteren Weltmeister interessiert. Raphael Varane soll im Fokus der Münchner stehen. Der Real-Star würde den FCB allerdings deutlich mehr als 80 Millionen Euro kosten.

Nach sieben Jahren im Trikot von Real Madrid läuft die Zeit von Weltmeister Raphael Varane in der spanischen Hauptstadt angeblich ab. Nachdem vor einigen Tagen bereits "L'Équipe" berichtete, der Franzose wolle die Königlichen verlassen, wurde nun auch im spanischen Fußball-Talk "El Chiringuito" berichtet, dass Varane den Klub über seine Pläne in Kenntnis gesetzt und einen Wechsel gefordert habe.

Laut "Marca"-Informationen ist der FC Bayern einer von zahlreichen Klubs, die ihre Fühler nach dem Abwehrspieler ausgestreckt haben. Varane wäre nach Benjamin Pavard und Lucas Hernández bereits der dritte amtierende Weltmeister im künftigen Kader der Münchner. Dazu kommen mit Kingsley Coman und Corentin Tolisso zwei weitere Auswahlspieler der Équipe Tricolore.

Für Varane müssten die Münchner allerdings tief in die Tasche greifen. Laut spanischen Medienberichten verlangen die Königlichen für Varane (Vertrag bis 2022) eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro. Dazu müsste sich der deutsche Rekordmeister mit namhafter Konkurrenz um den Innenverteidiger streiten. Zu den Interessenten sollen unter anderem Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Manchester United gehören.

Sollte der FC Bayern seinen Hut im Poker um Varane tatsächlich in den Ring werfen und den Poker sogar gewinnen, wäre wohl auch der Abschied von Jérôme Boateng und Mats Hummels besiegelt. Bei Boateng soll die Entscheidung laut "SZ" schon gefallen sein. Einzig sein Ziel ist noch vakant.

Real-Coach Zinédine Zidane hat die Gerüchte derweil vehement vom Tisch gefegt. "Ich will kein Real Madrid ohne Varane", so der Franzose. "Er ist ein junger Spieler, der seit acht Jahren hier ist. Er hat mir nicht gesagt, sollte er genervt sein, sind das Dinge, die eben passieren", stellte Zidane auf einer PK klar.

Was die Madrilenen in Sachen Transfers machen werden, sei längst beschlossen, werde jedoch erst im Sommer an die Öffentlichkeit gelangen, erklärte Zidane weiter.