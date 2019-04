BVB jagt Linksverteidiger vom VfL Wolfsburg

Jérôme Roussillon vom VfL Wolfsburg soll ein Thema beim BVB sein

Borussia Dortmund soll auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ein Auge auf Jérôme Roussillon von Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg geworfen haben.

Einem "WAZ"-Bericht zufolge beschäftigt sich der BVB mit dem 26 Jahre alten Franzosen. Roussillon war erst im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro vom HSC Montpellier nach Wolfsburg gewechselt, hatte sich aber in Windeseile zu einem der besten Außenverteidiger der höchsten deutschen Spielklasse gemausert.

Neben dem BVB sollen auch noch weitere, namentlich nicht genannte Klubs an Roussillon interessiert sein.

Dieser will sich aber zunächst auf den Saisonendspurt mit den Wölfen konzentrieren. "Danach werden wir uns zusammensetzen und schauen, was realistisch ist", zitiert die "WAZ" den Profi. "Wenn wir es in die Europa League schaffen, ist die Chance groß, dass ich hierbleibe. Ich kann nichts versprechen."

Sollte es zu einem Wechsel kommen, dürfte der VfL eine ordentliche Ablösesumme für den Newcomer verlangen. Sieben Scorerpunkte (drei Treffer/vier Vorlagen) verbuchte Roussillon in der laufenden Spielzeit bereits. Zudem überzeugt der frühere französische Junioren-Nationalspieler mit Schnelligkeit, Ballsicherheit und guter Technik.

In Dortmund könnte Roussillon die Nachfolge von Marcel Schmelzer antreten. Der ehemalige Kapitän spielte unter Trainer Lucien Favre zuletzt keine Rolle mehr und könnte den BVB im Sommer verlassen.