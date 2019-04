Tolisso verpasst Mannschaftstraining nach Behandlung

Corentin Tolisso musste das Training am Mittwoch abbrechen

Der FC Bayern München muss doch nicht erneut um Weltmeister Corentin Tolisso bangen: Der 24-Jährige musste am Mittwoch zwar das Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters abbrechen. Eine Verletzung liegt allerdings nicht vor. Am Mannschaftstraining nimmt der Franzose jedoch noch nicht wieder teil.

Tolisso wird vielmehr "die Belastung reduzieren und individuell im Leistungszentrum arbeiten", teilten die Münchner über Twitter mit. Nach einer ärztlichen Untersuchung durch die medizinische Abteilung am Mittwoch hatte der FC Bayern bereits Entwarnung gegeben.

Am Mittwoch wurde Tolisso während einer Einheit zweimal an genau jenem Knie behandelt, in dem er sich im Herbst 2018 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Der Mittelfeldspieler hatte sich daraufhin einer OP unterziehen müssen und war monatelang ausgefallen.

Ein Pflichtspiel bestritt er seit dem 15. September gegen Bayer Leverkusen nicht mehr. Damals musste Tolisso aufgrund der schweren Verletzung bereits nach 42 Minuten ausgewechselt werden.

Zuletzt hatte sich der ehemalige Münchner Rekordeinkauf im Training langsam wieder an die Mannschaft herangearbeitet.